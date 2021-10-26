2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.