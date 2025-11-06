Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 81 - LDLC Asvel: 67 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 81 - LDLC Asvel: 67 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 9. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i 81-67 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 22:57 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe Beko 2 maç sonra kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 7. yenilgisini yaşadı.

        Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. İlk basketini 4. dakikada bulabilen Fenerbahçe Beko, kalan bölümde toparlandı ve dış atışlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü ele geçirdi. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15'e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.

        REKLAM

        Üçüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniyede skor üretemedi. Son bölümde hücumda biraz toparlanan sarı-lacivertliler, bu çeyreği 59-48 önde tamamladı.

        Fenerbahçe Beko, Hall'ün etkili oynadığı dördüncü ve son periyotta farkı açtı ve karşılaşmayı 81-67 kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

        Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen

        LDLC ASVEL: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18

        1. Periyot: 18-10

        Devre: 45-34

        3. Periyot: 59-48

        Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Habertürk Anasayfa