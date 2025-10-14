Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 69 - Dubai Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 69 - Dubai Basketbol: 93 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 93-69 mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 14.10.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko evinde mağlup!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbolda Avrupa Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Dubai Basketbol forması giyen, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Sertaç Şanlı'ya plaket verildi.

        Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Fenerbahçe Beko pota altında, Dubai Basketbol ise dış atışlarda daha etkili oldu.

        Sarı-lacivertliler ilk periyotta hücumda daha fazla top kaybederken, savunma ribauntlarında da etkili olamadı. Dubai Basketbol, bu çeyreği 25-20 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe Fenerbahçe Beko, Baldwin'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Dubai Basketbol da Bacon'la 3 sayılık basket bularak karşılık verdi. Bu periyotta da top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk 5 dakikalık bölümü 37-29 geride kapattı. Son bölümde dış şutlarda isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 46-31 önde girdi.

        İkinci yarıya istediği tempoyla başlayamayan Fenerbahçe Beko, hücumlardan boş dönerken Dubai Basketbol 10-2'lik seri yakalayarak farkı 23 sayıya çıkardı: 33-56.

        Sarı-lacivertli ekip farkı kapatmak istese de Dubai Basketbol, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla son çeyreğe 71-48 önde gidi.

        Dubai Basketbol, müsabakanın son çeyreğinde farkı daha da açarak parkeden 93-69 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Nicolo Melli, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla Avrupa Ligi kariyerinde 2500 sayıyı geçmeyi başardı.

        Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 3. yenilgisini yaşarken, Dubai Basketbol ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)

        Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Jantunen 4, Hall 10, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 4, Baldwin 12, Melli 3, Tarık Biberovic 4, Zagars 7, Onuralp Bitim 6, Melih Mahmutoğlu

        Dubai Basketbol: Bacon 21, Prepelic 13, Kabengele 26, Wright 7, Petrusev 11, Abass 2, Bertans 13, Kamenjas, Armstrong, Dangubic

        1. Periyot: 20-25

        Devre: 31-46

        3. Periyot: 48-71

        2 teknik faulle oyun dışı kalan: Dk. 35.33 Baldwin (Fenerbahçe Beko)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Trump: 2. aşama şimdi başlıyor
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        Kocaeli'de milli takıma özel koreografi!
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Filistin'i Filistinliler yönetmeli"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Mark Rutte'den açıklamalar
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Genç kızın kulağında kulaklık vardı... O anlar kamerada...
        Bir aile yok oldu
        Bir aile yok oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        10 yıl önce mağarada cesedi bulundu! Gülizar'ın katili akrabası çıktı!
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Cevher Jant yüzde 25'ini halka açacak
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Hastalarının mahrem görüntüsü çeken doktora eşinden boşanma davası!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Habertürk Anasayfa