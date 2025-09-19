Fenerbahçe kongre tarihi: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe Kulübünde eylül ayında gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu için geri sayım sürüyor. Başkanlık seçimi öncesinde, başkan adayları arasında yer alan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiği duyurdu. Başkan adaylar kadar, Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?" İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi ve başkan adayları...
Fenerbahçe Kulübü yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gidiyor. Chobani Stadı'nın yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçeklecek olağanüstü genel kurul öncesinde, Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleceği tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Seçim takviminin belli olmasının ardından, başkan adayları yönetim listelerini açıkladı. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçiminde adaylar kimler?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NEREDE YAPILACAK?
Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.
Fenerbahçe başkan adayları: Ali Koç ve Sadettin Saran oldu.
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman
SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ
Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.
REKOR KATILIM BEKLENİYOR
Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.
Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.
20 Eylül'de başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.
YENİ BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK
İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.
Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.
Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.
