1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya (içerik hakları yönetimi) olmak üzere yayıncılık, online bahis, havacılık ve turizm sektörü dâhil 5 ana sektörde, sayısız şirketi ve binin üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir.

Saran Group, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. La Liga, Serie A, Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, NBA, F1, EuroLeague, Eurocup,NCAA Basketball, NFL, Wimbledon,ATP500, UFC, WWE, MotoGP, Nascar, CEV, Diamond League gibi dev spor organizasyonlarının Türkiye ya da farklı bölgelerde yayın hakları sahibidir.[2] Bu kapsamda bazı organizasyonları yayınlayıp, bazılarını ise farklı yayın platformlarına satmıştır.

Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros., Paramount, MGM, FOX ve DreamWorks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport 2, Ajansspor,Radyospor, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları, S Sport Plus OTT platformu ve Tuttur ile Son Düzlük lisanslı online bahis siteleri ve yerelleştirme hizmeti sunan Saran Digital Studios ve açık hava prodüksiyon şirketi HD Protek, stadyum içi reklamcılık hizmeti sunan SAM Sports Media grup bünyesinde bulunmaktadır.[4] Split’te bulunan Grand Hotel Lav&Grand Marina Lav ve Prag'daki Blue Orange Resort oteli de grup bünyesinde yer almaktadır.