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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan Fenerbahçe U19 - Giresun U19 maçını izledi. Sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan da karşılaşmayı Ali Koç'la birlikte takip etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:22
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        Ali Koç U19 maçını takip etti
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        Fenerbahçe U19 takımı bugün saat 12.00'de başlayan U19 Elit A Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

        Fenerbahçe - Giresun U19 maçını Başkan Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyretti.

        Mücadeleyi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.

        Kendi liginde 39 puanla lider olan U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek ve akşam 21.30'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

        Süper Kupa maçına U19 takımından oyuncularla çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de bu yolla hem TFF yönetimi hem de MHK yönetimine protesto gerçekleşmiş olacak. Bu süreç öncesinde U19 takımına destek olan Başkan Ali Koç ve yöneticilerin takımla birlikte Şanlıurfa'ya da giderek izlenecek sıra dışı stratejilerde genç takımı yalnız bırakmaması bekleniyor. U19 takımını eski futbolculardan Semih Şentürk çalıştırsa da Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gidecek olan takımın başında Zeki Murat Göle olacak. Uzun yıllardır sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktörün yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Göle, kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevi de yapmıştı. A Takım teknik direktörü İsmail Kartal ise 11 Nisan Stadyumu’ndaki Süper Kupa maçında saha kenarında yer almayacak.

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