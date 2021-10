Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"TARAFTAR HAKLI, 7 SENEDİR BEKLİYORLAR"

"Kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı oldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler. Ama bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıdan sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu. Bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Ligde her takıma olabilir. Şampiyonluk için kimse her maçı kazanmıyor. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar.

"BU KADRO YETERLİ"

"Bu kadro şampiyonluk için yeter. İlk 5 hafta şampiyonluğun en büyük adayı derdiniz, son 4 haftada şampiyon olmaz dersiniz. Futbolda bu inişler, çıkışlar var. Taraftar tepkisinde haklı. Ancak umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz bu işi berber başaracağız. Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak. Bu kapasite var."

"SİSTEMDEN FENERBAHÇE ETKİLENİYOR"

"MHK'de kimse istifa etsin demedim. Yabancı MHK başkanı talebimiz de olmadı. Burak Elmas, Ahmet Ağaoğlu, hepimiz söyledik. Kişiler değil, sistem sıkıntılı. Bizle alakalı olmayan bir maç söyleyeceğim. Sivasspor - Adana Demirspor maçında penaltı oldu ve hakem VAR'a gitti. O pozisyonda VAR'a gidiliyorsa, hakem performansı düşüktür. Penaltıyı çalamaması ve VAR'a gitmesi bile sorunları gösteriyor. Çözüm var, yeter ki irade olsun. Tekerliği yeniden icat etmeye gerek yok. Bu sistem böyle giderse, yine herkes zarar görecek. Taraftar da bize 'Sana en sistemden' diyor ama bu sistemden en çok Fenerbahçe etkileniyor. Bu maçta hakemlik bir şey yok ama birkaç saat önceki maçı söyledim. VAR olmasa, penaltı gidecekti. İyi niyetli hatalar olur ama performanslar yetersiz. Teknoloji iyi kulllanılmıyor, atamalardan rahatsızız."

"ALTAY CEZA ALMAMALIYDI"

"Atamalarda gözlemci raporu ne kadar dikkate alınıyor? Altay Bayındır'a tepkiler var ve bir şey yapmıyor. Ceza alacak bir temsilci raporu yok, açıklasınlar. Kendisine çok ağır küfür edildiği ve küfür yazıyor. Soyunma odasına giderken elini yumtuk yaptığını ve iki elini başının üstüne koyarak alkışladığı ve ağzından bir şey çıktıysa bile duyulmadığı yazıyor. Temsilci raporunda bunların olduğu söyleniyor ama ceza aldı."

"MİLLET BİRBİRİNE GİRECEK"

"Güvensizlik üst düzey noktada. Millet birbirine girecek duruma geldi. Dört sendir TFF'nin bir yetkilisini, hakemle ilgili aramadım. Bu yüzden rahat konuşuyorum. Yöneticiler de kendine çekidüzen vermeli. Bizler de kapalı kapılar ardından iş çevirmemeliyiz. Sistem düzgün olsa, kimse bu işleri yapmak zorunda hissetmezdi kendini. İnşallah doğru yolu buluruz. İnşallah doğru bir başkan ve sonra kurullar ve üyeleri oluşur. Bu sistem zamanla düzelecektir ama tepe yapmış sorunlar hemen düzeltilebilir.