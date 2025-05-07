Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, yaz transfer dönemiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Kadrolarına en az 4 takviye yapacaklarını belirten ve bu konuda Mourinho ile konuştuklarını ifade eden Koç, "Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesinde oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Önümüzdeki sezon mevcut kadromuzu, direkt 4 tane 11'de oynayacak, 'Skriniar' seviyesinde alınabilecek, takımı hızlandıracak, aynı zamanda Dzeko'nun, Tadic'in liderliğini daha da geliştirecek futbolculara odaklanacağız. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden 4 top oyuncu transferi, 5-6 olabilir" dedi.

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"TRANSFERDE DANIŞMA KURULU DENEYECEĞİZ"

"Dortmund'da transferi yönetim yapar. Bayern Münih'te futbol aklı yapar. Biz de bunu deneyeceğiz. Bir Danışma Kurulu gibi... İsimleri izin almadan telaffuz etmem. Sanki Acun Bey ile PlayStation oynayarak transfer yapıyoruz. Mario Branco ve Jose Mourinho ile transferleri konuşuyoruz ve öyle yapıyoruz. Yazın cephanemiz ve manevra alanımız çok geniş olacak. En kuvvetli takımı kurduk. Daha kuvvetlisini kuracağız. Yönetim olarak biz daha ne yapabiliriz?"

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DZEKO VE TADIC AÇIKLAMASI İlerleyen yaşları nedeniyle takımdan ayrılmaları gündeme gelen Dzeko ve Tadic hakkında da konuşan Ali Koç, "Dzeko ve Tadic'in sözleşmeleri bitiyor. Uzatmayacağız demiyorum. Bizim kulübe liderlik getirdiler. Balkan sporcular farklı oluyor. Liderlik yüklediler takıma, saha içi saha dışı. Yeri geldi onlar da yuhalandı." ifadesini kullandı.