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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Aziz Yıldırım'ın kulüp borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Erol Bilecik'in açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değeri yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim. Mayıs'18 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımız uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıyor ve konsolide edilmiyordu, bağımsız denetim ise sadece kanunen mecburi olan Futbol A.Ş bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi bilgiler gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu! Aşağıda ki görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst & Young (EY) tarafında yapılan; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sona eren yıla ilişki konsolide finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi raporunda netleşen borç tablosunu aşağıda detaylı inceleyebilirsiniz." Erol Bilecik'in "Değerli Fenerbahçeliler, rakamlar yalan söylemez! 612 milyon euro'yu sizlerle paylaştım. Aynı denetim disiplini ile her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon euro'ya indirilmiştir." notuyla yayınladığı mali tablo ise şöyle:

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ? Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında kendi dönemindeki mali tabloyu rakamlarıyla birlikte aktararak, başkan Ali Koç ve Erol Bİlecik başta olmak üzere Fenerbahçeli yönetimi eleştirmişti. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: 612 milyon dolar diyor ya biz de ne diyoruz 420 milyon. 100'ü düşüyoruz, 320 milyon. Aldığımız borcu kabul edelim, iddia ediyorum ve söylüyorum. Mal varlıklarını benim söylediğim rakamlar üzerinden kongreyi toplasınlar, bu mal varlıklarını, bu değerler üstünden satışa çıkartsınlar. Ben hepsini alacağım. Arkadaşlarımı toplayacağım, devlete gideceğim bunları alacağım ve Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak. Ülker Arena'nın değeri bugün 150 milyon Dolar. Her şeyiyle birlikte alıcısı var. Fenerbahçe Koleji ve arsası bugün değeri 50 milyon Dolar. Zaten koleji kapatmışlar. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocukları dışarı atamayız. Ailelerden önce çocukları düşünmemiz lazım. Acilen aile birliği Sayın Ali Koç ile gidip konuşsun, bir yer bulsunlar. Ben oranın kirasını, her şeyini ödemeye hazırım arkadaşlarımla beraber. Bina yıkılacaksa hemen yıkalım, orada yapılacak koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. Çocuklar 1 yıl sonra oraya gelip, okumaya devam edecekler. Biz koleji, üniversiteyi para kazanma düşüncesiyle yapmadık. Fenerbahçeliliğin ruhunu geliştirmek için yaptık. Dereağzı'nda spor okulları var. Aileler gelip, içeri giremiyor. Çocuklar orada antrenman yapıyor, seyredemiyor. Eski üyeler Dereağzı'na giremiyorlar. Bu kulüp taraftarın, kongre üyelerinin, Fenerbahçe'nin, şahısların değildir. Birlik ve beraberlik istiyorsanız bunları ortadan kaldıracaksınız. Geçen sene Ozan Balaban, 12 yaşında çocuğuyla bilet almış basket maçına gidiyor iptal ediyorsunuz, olmaz. Bu sene Selim Kosif, yanlış yapıyorsunuz diye tweet atmış. Söyleyebilir, ne olacak. İptal ettiler. Birlik, beraberlik istiyorsan bunları kaldır. Bir taraftan bize yardım edin diyeceksin, öbür taraftan bize söveceksin, olmaz. Buna müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

"EĞER BORÇ FAZLAYSA NAMUS VE ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM, ÖDEYECEĞİM" Fenerbahçe'nin elinde olan mülklerin değerini açıklayan Aziz Yıldırım, bazı villaların satıldığını ifade ederek, "Fenerium 50 milyon Dolar, Topuk Yaylası 50 milyon Dolar. Ankara 30 milyon Dolar, Gebze arsaları 40 milyon Dolar'ın üstüne çıkmış. Dün sordurdum, hiçbir şey yapmıyorlar. Diğer arsalar, 550 bin dönümden fazla arsa var. Bunların değeri 30 milyon. Villaların değeri 8 milyon Dolar'dı satmışlar. 4, 5'e satmışlar. Evler vardı satmışlar, yemişler. Fenerbahçe Üniversitesi, bugün 50 milyon Dolar'a kuramazsınız. Bunların toplam değeri 458 milyon Dolar'dır. Bu rakamlarla genel kuruldan onay alsınlar ama benim yetkim var diye çıkmasın. Genel kuruldan onay alsın, ben hepsinin operasyonunu yapacağım. 458 milyon Dolar, yüzde 10 kur farkı var desek 350'ye düştü diyelim. Demek ki mal varlığı daha fazla. Hep şunu söyledim, eğer bir mal varlığınız varsa, borcunuzun karşılığında bir değer varsa borcunuz rahatsız etmez. Ama basına düşen de şu. 612'nin içeriği nedir. İçini bir açsınlar bize. Yine söylüyorum 3 tane arkadaşımı tayin edeceğim. Görevlendireceğiz, onlar kulübe gitsinler. Onlar da kimi istiyorlarsa koysunlar. Bizim bu yaptığımız tarihteki borç miktarını ve mal varlığını tespit etsinler. Eğer borç fazlaysa namus ve şeref sözü ödeyeceğim. Ama değilse de namuslu, şerefli adamlarsa kamuoyuna desinler ki durum budur, herkesin bilgisine. Bunu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Bir daha 612 milyon Dolar lafını kim ağzına alırsa, onu mahkemeye vereceğim. Açsınlar, içini görelim neymiş bu, yalan. Bunların hepsi hikaye" ifadelerini kullandı.

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