Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi
YEDEKLER: Harun, Sosa, Cisse, Ferdi, Sadık, Ömer, Fatih, Eyüp, Serhat, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli
YEDEKLER: Ahmed Said, Mehmet Topal, Visca, Berkay, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Kerim Frei, Cemali
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı. Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi. Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.
Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Başakşehir ise, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra sahasında Gaziantep FK'ya mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlikle topladığı 15 puanla haftaya 14. sırada giriyor.
KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor.Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı. Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak. Öte yandan kovid-19 testi pozitif çıkan Ozan Tufan da mücadelede forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Fenerbahçe'nin rakibiyle sahasında oynadığı maçlarda ciddi üstünlüğü dikkati çekiyor. Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de oynadığı 12 lig karşılaşmasının 9'unu kazandı.
İki takım arasında Ülker Stadı'nda oynanan 2 lig maçı berabere sonuçlandı. Medipol Başakşehir deplasmanda tek galibiyetini ise 2017-2018 sezonunda elde etti. Ülker Stadı'nda oynanan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 21, Medipol Başakşehir ise 8 gol kaydetti.
LİGDE 25. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 24 maçta Fenerbahçe 12, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 33 golüne, turuncu-lacivertli takım 27 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Ülker Stadı'nda da rakibini 2-0 mağlup etti.
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