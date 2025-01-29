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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Fenerbahçe, mücadelede 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:05
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        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

          Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

          Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

        • 2

          Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

          Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

        • 3

          TUR BİLETİ FENERBAHÇE'NİN ELİNDE

          Fenerbahçe, yarın galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

          Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

          Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

        • 4

          MOURINHO TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

          Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

          Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

        • 5

          TUR MAÇINA BEKSİZ ÇIKACAK

          Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek.

          Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

        • 6

          FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

          Fenerbahçe, Midtjylland karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek.

          Bu isimlerin yanı sıra Olimpik Lyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, takımlarını yalnız bırakacak.

        • 7

          UEFA KADROSU

          Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko

        • 8
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