AA / HABERTURK.COM

2' Valencia Spor Toto Süper Lig'de son üç haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada giren Fenerbahçe, Kadıköy'de 38 puanla 13. sırada bulunan Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlıyor. SAAT: 20:00

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Ülker Stadı

YAYIN: beIN SPORTS FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Enner Valencia, Batshuayi

YEDEKLER: Osman, Serdar Aziz, Mert Hakan, Diego Rossi, King, Joao Pedro, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus ANTALYASPOR: Helton, Emrecan, Erdal, Bünyamin, Fernando, Wright, Güray, Fredy, Larsson, Doğukan, Veysel

YEDEKLER: Ataberk, Floranus, Cemali, Gerxhaliu, Kudriashov, Bertuğ, Ndao, Ufuk, Nakajima, Ghacha

TEKNİK SORUMLU: Nuri Şahin Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasını 4 Haziran'da oynanacak derbiye taşıyabilmek için kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'u devirip, sarı kırmızılı ezeli rakibinin Ankaragücü deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIIZ

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fraport TAV Antalyaspor bu zorlu deplasmandan üç puanla dönüp ligin son iki haftasına rahat girmek istiyor. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde umduğu gibi bir sezon geçiremeyen kırmızı beyazlılar bir an önce tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak amacında.

EKSİKLER Fenerbahçe'de Osayi ve Lincoln sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique bu maçta sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek. Kırmızı-beyazlı ekipte sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Özer Çak