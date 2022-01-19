Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.
İzmir ekibi, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 14. dakikasında Rayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 37. dakikada skora denge getirdi. İlk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya hızlı başladı. 72. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.
Ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu sonucun ardından Fenerbahçe 36 puan yükseldi.
Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemeyen, son 7 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puanda kaldı.
SZALAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Öte yandan 24. dakikada sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Macar futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk. 46 Valencia), Serdar Dursun
Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander (Dk. 82 Eren Erdoğan), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Thiam), Kappel, Rodriguez, Pinares, Rayan (Dk. 79 Bamba)
Goller: Dk. 14 Rayan (Altay), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Serdar Dursun (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Szalai, Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 42 Pinares, Dk. 60 Ceyhun Gülselam, Dk. 67 Rodriguez, Dk. 82 Thaciano (Altay)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
53. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
71. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!