Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

İzmir ekibi, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 14. dakikasında Rayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci 37. dakikada skora denge getirdi. İlk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-lacivertliler ikinci yarıya hızlı başladı. 72. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç 2-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu sonucun ardından Fenerbahçe 36 puan yükseldi.

Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemeyen, son 7 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puanda kaldı.

SZALAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan 24. dakikada sarı kart gören Attila Szalai cezalı duruma düştü. Toplamda 4 sarı karta ulaşan Macar futbolcu Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk. 46 Valencia), Serdar Dursun

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander (Dk. 82 Eren Erdoğan), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Thiam), Kappel, Rodriguez, Pinares, Rayan (Dk. 79 Bamba)

Goller: Dk. 14 Rayan (Altay), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Szalai, Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 42 Pinares, Dk. 60 Ceyhun Gülselam, Dk. 67 Rodriguez, Dk. 82 Thaciano (Altay)

ÖNEMLİ DAKİKALAR

14. dakikada Altay öne geçti. Thaciano'nun kendi yarı sahasından savunmanın arkasına uzun pasında topla buluşan Rayan, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kim Min-jae'ye de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

37. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sosa'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'ın altıpasın içinde kontrol etmeye çalıştığı top, tekrar İrfan Can'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

53. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

71. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.