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Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'den tarihi geri dönüş. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ilk 45 dakikada iki kez direğe takılırken, Başkent ekibi 81'de Sowe ile 1-0 öne geçti. 87'de penaltıdan Valencia skoru eşitledi. 90+6'da Crespo attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu

Giriş: 15.04.2023 - 22:42 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe: 2 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. 81. dakikada Ali Sowe'nin attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Valenica'nın 87. dakikada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 90+6. dakikada oyuna sonradan giren Crespo, attığı golle Kadıköy'de tribünleri adeta yıktı ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isim oldu.

MAÇTA NELER OLDU?

TOP İKİ KEZ DİREKTEN DÖNDÜ
41. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arda Güler'in ceza alanına gönderdiği ortasında Szalai'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 45. dakikada yine Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda bu kez Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top direkten geri geldi.

ARDA'DAN ÜST DÜZEY PERFORMANS
Öte yandan ilk yarıda üst düzey bir performans sergileyen Arda Güler, 44. dakikada 3 rakip oyuncuyu oyundan düşürürken, karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

ŞOK! ANKARAGÜCÜ ÖNE GEÇTİ
81. dakikada Ankaragücü Ali Sowe'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Kendi ceza shası yayından kaptığı topla birlikte ilerleyen Lamine Diack ile Ankaragücü kontra atağında Fenerbahçe savunmasını az adamla yakalandı. Diack sağ kanattan savunma arkasına koşu yapan Sowe'a gönderdiği ara pasında Sowe kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu çelse de topu iyi takip eden Sowe boş kaleye topu ağlara gönderdi.

PENALTI VE SKORA DENGE GELDİ
84'te Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Matej Hanousek ile İrfan Can Kahveci arasında geçen ikili mücadele sırasında Matej Hanousek'in müdahalesi nedeniyle Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile karşılaşmada 1-1'lik beraberliği yakaladı.

SON DAKİKA GOLÜ...
90+6'da Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sol çizgiden çevirdiği topta Crespo'nun plase vuruşu Djokanovic'ten döndü. Dönen topu tekrar önünde Crespo bu kez sağ köşeden topu ağlarla buluştu.
57 puana yükselen Fenerbahçe, çok kritik bir galibiyete imza attı.

Ayrıntılar birazdan...

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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