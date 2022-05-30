AA

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde arka bacaklarını kullanamayan köpeği fark eden vatandaşlar durumu Eskişehir Besleme Grubu gönüllüsü Kemal Sağır'a bildirdi.

AA'nın haberine göre kent merkezindeki özel bir klinikte röntgeni çekilen sahipsiz köpeğin kırığının ya da çıkığının olmadığı tespit edildi. Sağır'ın koruma altına aldığı erkek köpeğe Badi adı verildi.

Badi'nin yürüyememesine ve koşamamasına üzülen Sağır, kızına ait eski bebek arabasının parçalarından yürüteç yaparak rahatlıkla hareket etmesini sağladı.

Kemal Sağır, 4 yıldır sahipsiz hayvanların beslenme, tedavi ve bakımlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Genellikle kırsalda yaşamak zorunda kalan hayvanlarla ilgilendiklerini belirten Sağır, "Can dostlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Eskişehir Besleme Grubu adında gönüllülerden oluşan bir ekibimiz var. Duyarlı insanlar da bize destek oluyor. Sosyal medya hesaplarımıza çok sayıda mesaj geliyor" dedi.

"DAHA ÖNCE YÜRÜTEÇ YAPMA GİBİ BİR BECERİM YOKTU"

Sağır, Çifteler ilçesinden bir arkadaşının, arka bacakları tutmayan köpeğe ilişkin bilgilendirmede bulunduğunu söyledi.

Hayvanın fotoğrafını görünce kısmi felç olduğunu tahmin ettiklerini anlatan Sağır, şöyle konuştu:

"Eskişehir'e getirdik, röntgenlerini çektirdik. Kırık ya da çıkığının olmadığını gördük. Bu, sinirsel bir hastalık olduğunun belirtisidir. Bunun tedavisi çok zor. Felçli hayvan sonuçta. Bakım da çok zor. Ömür boyu felç de olabilir. Belki MR'ı çekilse daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Arka ayaklarını oynatamıyor, sürükleyerek gitmeye çalışıyor. Onun bu durumunu görünce bir yürüteç tasarlamak için kolları sıvadım. Eski bir bebek arabasını bozup, internetten izlediğim videolarla yürüteç yaptım. Onun yürüteçle gezdiğini görünce mutlu oluyoruz. Daha önce yürüteç yapma gibi bir becerim yoktu ama iyi bir tecrübe oldu. Bir an önce tedavisi gerçekleşirse daha mutlu oluruz."

Eskişehir Besleme Grubu üyelerinden Metin Çakır ise 2013'ten bu yana gönüllülerin ve hayırseverlerin destekleri, yardımlarıyla kırsaldaki hayvanlar için çalıştıklarını belirtti.

Orman alanları ve çöplüklerdeki hayvanların beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Çakır, "Bizi destekleyen gönüllü ve hayırseverler var ama sahada olan 5-6 kişiyiz" dedi.

Haftanın 4 günü kent çöplüğü, ormanlık bölgeler, asri mezarlık gibi bölgelerde hayvanları beslediklerini anlatan Çakar, "Sahiplendirmeler de yapıyoruz" ifadesini kullandı.