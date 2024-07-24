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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı tarihi nedir? Fed fazi ne zaman düşürecek, beklenti ne yönde?

        Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faizi ne zaman düşürmeye başlayacak?

        Küresel piyasalarda gözler, açıklanmak üzere olan Fed faiz kararına çevrildi. Eylül ayında ilk indirimin gelme ihtimali konuşulurken arka arkaya yaşanan siyasi gelişmeler, faiz indirimi konusunu yeniden belirsizliğe sürükledi. Peki, Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 08:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 08:30
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        • 1

          Dünya, Fed'in açıklayacağı faiz oranı için beklemede. Daha önce Eylül ayında olası bir faiz indirimi konuşulurken, Donald Trump'a saldırı düzenlenmesi ve Joe Biden'ın ABD seçimlerinden çekilmesi gibi siyasi gelişmeler piyasaları yeniden bilinmezliğe sürükledi. Peki, Temmuz Fed faiz oranı ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed Temmuz faiz kararını, 31 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından saat 21.30-22.00 arasında açıklanacak.

        • 3

          YIL SONUNA KADAR 3 KEZ FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI

          Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

          ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekildiğini duyurarak, Başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

          Makroekonomik veriler tarafında ise bu hafta gözler ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

        • 4

          SİYASİ GELİŞMELER BELİRSİZLİĞİ ARTIRDI

          ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, ABD'de Donald Trump'ın geçen hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması ile ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği ihtimali küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

        • 5

          Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti. Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

        Temmuz enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
        Temmuz enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
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