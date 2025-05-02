FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'i faiz indirimlerinin hızına yönelik eleştirirken, yaşanan gerilim, FED faizleri düşürecek mi, sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte 2025 Mayıs FED faiz toplantısı tarihi...
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ABD Merkez Bankası (Fed) Mayıs ayı faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalar ve döviz, altın, borsa yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek FED faiz toplantısında, faiz kararı FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Trump, Detroit kentinin hemen dışında düzenlenen mitingde, Fed’in başında “işini iyi yapamayan birisi” olmasına rağmen, enflasyon ve faiz oranlarının düştüğünü dile getirmişti. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre Nisan ayında Fed faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Mayıs günü saat 22.00'de açıklanacak.
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FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
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FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ NE YÖNDE?
ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumuna paralel enflasyon ve resesyon risklerindeki artış merkez bankasının işini zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in 7 Mayıs'ta politika faizini yüzde 4,25-4,50 arasında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.
Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında gümrük vergilerinden kaynaklanan belirsizliğin ekonomik görünümü olumsuz etkilediğini bildirilmişti. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin bir önceki rapor döneminden bu yana çok az değişiklik gösterdiği belirtilmişti.
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Son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirmek konusunda geciktiği eleştirilerine konu olan Fed'in atacağı adımlar diğer merkez bankalarının politikalarına yön veriyor.
Analistler, para politikası kararları sonrası ABD yönetiminin açıklamalarının da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirterek, ABD yönetimi ve Fed arasındaki olası politika uyuşmazlığının risk algısını artırabileceğini vurguluyor.
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2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ
6-7 Mayıs
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık
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