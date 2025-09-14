Habertürk
        Fatma Turgut, özel bir gece yaşattı

        Fatma Turgut, özel bir gece yaşattı

        Fatma Turgut, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Eylül serisinin kapanışını yapan Turgut, Harbiye'ye özel hazırladığı performansıyla dinleyicilerine özel bir gece yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 16:28 Güncelleme: 14.09.2025 - 16:28
        Özel bir gece yaşattı
        Fatma Turgut, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Eylül serisinin kapanışını yapan Turgut, Harbiye’ye özel hazırladığı performansıyla dinleyicilerine özel bir gece yaşattı. Aleyna Tilki ve Fatma Turgut'un kendi şarkılarını çalarken denk geldiği sokak müzisyenleri Harbiye'nin sürprizleri oldu.

        Konser başlamadan hemen önce Fatma Turgut heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı. Sanatçı Harbiye ile ilgili duyguları sorulunca; "Evet, muhtemelen belli oluyordur, çok heyecanlıyım. Sanki ilk defa Harbiye’ye çıkacak gibi. Çünkü bu sefer değişik bir şarkı listesi, değişik bir dekor. Gerçekten çok hazırlandığımız bir konser oldu. Bu yüzden çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım. Burası, çok muhtemelen arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyordur, biraz büyülü bir sahne. Burada ekstra bir heyecanlanıyoruz ve neredeyse altı ay kadar hazırlanma süreci oluyor. Bence bütün sanatçılar da böyle yapıyor. Özellikle son bir ay… Burası büyük ve önemli bir sahne her birimiz için." diyerek cevap verdi. Hazırlıklar ve sürprizlerle dolu bir konsere imza atan Turgut, sahneden önce sürprizleri anlattı; "Şöyle ki, Aleyna’cığım kendi sahnesinde Pembe Mezarlık şarkısını söylüyormuş. O'nun albüm tanıtımında tanıştık. Sonra mesajlaştık, ve sonra böyle bir fikir çıktı ortaya. Onun dışında akustik bir bölüm hazırladım ve benden daha önce hiç dinlemediğiniz Ferdi Özbeğen, Zeki Müren gibi büyük ustalardan şarkılar seslendireceğim. Ve bir sürprizim daha var. Beşiktaş İskelesi’nde şarkımı çalarken karşılaştığım müzisyen arkadaşlarım bu akşam sahnede olacak ama kimsenin haberi yok.” diyerek konserin detaylarını paylaştı. Alkış sesleri başlayınca sahneye geçen sanatçı, yeni teklisi "Güzel Bir Son" ile açılışı yaptı.

        Sanatçı, performansı ve sürprizleriyle Harbiye'ye imzasını attı. O anlardan birinde Fatma Turgut, daha önce Beşiktaş Meydanı’nda kendi şarkılarını söylerken karşılaştığı sokak müzisyenlerini bu kez Harbiye sahnesine taşıdı. Yine birlikte 'Değmesin Ellerimiz' söyleyen Turgut ve Sirayet grubuna seyirciler büyük coşkuyla eşlik etti.

        Geceye damgasını vuran anlardan biri ise izleyiciler arasında yer alan Aleyna Tilki ile yaşandı. 'Pembe Mezarlık'ı çok beğendiğini ve kendi konserlerinde de söylediğini dile getiren Tilki, bu kez Turgut’la birlikte sahnede düet yaparak Harbiye’yi ayağa kaldırdı.

        Üç saat sahnede kalan Fatma Turgut, konser sonunda “Harbiye her zaman çok özel bir sahne. Sizlerle burada şarkılarımı söylemek tarifsiz bir mutluluk” sözleriyle hayranlarına teşekkür etti.

        #Fatma Turgut

