Fatma Toptaş'tan, aşk hayatına esprili yanıt: Dinlenme tesisindeyim

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Fatma Toptaş, Arnavutköy sahilinde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

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ÖNCE TAHT SONRA BAHT

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Fatma Toptaş, aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Özel hayatıyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınan oyuncu; "Şu an bir şey yok. Ben o konuda hâlâ dinleniyorum. Dinlenme tesislerine girdim, orada kaldım biraz. Önce tahtımızı yapıyoruz, sonra bahtımızı yaparız" diyerek esprili bir yanıt verdi.