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        Haberler Objektife Takılanlar Fatma Toptaş'tan, aşk hayatına esprili yanıt: Dinlenme tesisindeyim

        Fatma Toptaş'tan, aşk hayatına esprili yanıt: Dinlenme tesisindeyim

        Ünlü oyuncu Fatma Toptaş, Arnavutköy sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Aşk soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Toptaş; "Şu an dinlenme tesisindeyim" diyerek espriyle yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:17
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        Aşk sorularına esprili yanıt
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        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Fatma Toptaş, Arnavutköy sahilinde bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        ÖNCE TAHT SONRA BAHT

        Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Fatma Toptaş, aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Özel hayatıyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınan oyuncu; "Şu an bir şey yok. Ben o konuda hâlâ dinleniyorum. Dinlenme tesislerine girdim, orada kaldım biraz. Önce tahtımızı yapıyoruz, sonra bahtımızı yaparız" diyerek esprili bir yanıt verdi.

        Keyifli haliyle dikkat çeken Toptaş, kısa sohbetin ardından yürüyüşüne devam etti.

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        #Fatma Toptaş

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