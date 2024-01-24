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        Haberler Magazin Fatma Girik mezarı başında anıldı - Magazin haberleri

        Fatma Girik mezarı başında anıldı

        Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki mezarı başında anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:50
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        Fatma Girik mezarı başında anıldı
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        Torba Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem ve sevenleri katıldı. Fatma Girik için dualar edilirken, anma töreni sonrası Bodrum Belediyesi tarafından lokum ve içecek ikramında bulunuldu.

        Anma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, "Çok kıymetli Fatma Girik'i ikinci ölüm yıl dönümünde anıyoruz. Geçen sene annesini de kaybettik. Değerli sanatçımız Memduh Ün ve Akrep Nalan da komşusu burada. Saygıyla, sevgiyle kendilerini ziyaret edip dualar ettik. Mekanları cennet olsun" dedi.

        Torba Geliştirme Derneği Başkanı Tamer Yöntem ise, "Komşumuz değerli sanat insanı Fatma Girik'in vefatı bizler için çok acıydı. Rahmet diliyorum, saygıyla anıyorum" diye konuştu. Ayrıca anma töreninde, Torba Mezarlığı'nda yatan Memduh Ün, Akrep Nalan ile diğer ebediyete intikal edenler de dualarla anıldı.

        Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 24 Ocak 2022'de 79 yaşında hayatını kaybetmişti.

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        #Fatma Girik

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