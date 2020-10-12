İHA

Olay, gece 00.00 sıralarında Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen nedenden dolayı iş yerinin dördüncü katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.