13 ŞUBAT 2020
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Fatiha Suresi anlamı ve okunuşu

Fatiha Suresi, Müslümanlar arasında en çok bilinen ve Kur’an-ı Kerim’in ilk sayfasında yer alan anlamı faziletli olan bir suredir. Fatiha kelime anlamı başlangıç demektir. Fatiha suresi okunuşu ve anlamı nasıldır? İşte kısaca merak ettiğiniz bilgiler...

13.02.2020 - 10:31 | Güncelleme:
fatiha suresi

Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olarak Fatiha "başlangıç" anlamını taşır. Mekke döneminde inerek ilk zamanlar “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü),el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz, eş-Şifa, eş-Şükr ve es-Salât, es-Seb’ul-Mesânî (Tekrarlanan yedi âyet) anlamlarına gelmektedir. Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in kısaca özünü oluşturup, kısaca özeti olarak nitelendirebiliriz. Fatiha Suresi ayrıca dua niteliğindedir.  Fatiha Suresi anlamı ve okunuşu merak edenler için aşağıdaki konu başlıklarından yararlanabilirsiniz.

Fatiha Suresi Anlamı:

  • Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.
  • Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
  • (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
  • Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 

Fatiha Suresi Okunuşu:

  • Bismillahirrahmânirrahîm diyerek başlar.
  • Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
  • Errahmânir'rahim
  • Mâliki yevmiddin
  • İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
  • İhdinessırâtel müstakîm
  • Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin...

 

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