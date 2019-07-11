Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da yorgunluk atmaya devam ediyor. 'Yılan dansı' ile tanınan Ürek, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

"SU YILANINDAN KORKMAM, YALANDAN KORKTUĞUM KADAR"

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ürek, denize girdiği anlarda yılan dansı yaptı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Denizde de yılan dansı..." notunu düştü.

Ürek'in paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Birçok takipçisi Ürek'in paylaşımına esprili yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Su yılanından korkmam, yalandan korktuğum kadar.

- İyi tatiller su yılanı.

- Denizde bile yılan dansı yapıyorsun...



- Hayat sana güzel.

"GECE HAYATININ TADI KALMADI"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde gece hayatı hakkında yorumda bulunmuştu. Ürek, "Gece hayatının tadı kalmadı. Bitirdiler eğlence hayatını. Eskiden insanlar gerçekten eğlenirdi. Yeni jenerasyon eğlenmeyi de bilmiyor" diyerek çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.