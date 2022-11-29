Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yargı

Fatih Tezcan hakkında beraat kararı

Sosyal medya hesabından, istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterdiği iddiasıyla yargılanan Fatih Tezcan beraat etti

Giriş: 29.11.2022 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Tezcan hakkında beraat kararı
Fatih Tezcan hakkında beraat kararı
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu olan Fatih Tezcan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Tezcan'ın avukatı da hazır bulundu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Fatih Tezcan beraatını talep etti. Tezcan'ın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek hakkında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanık Fatih Tezcan hakkında beraat kararı verdi. Heyet, kararın oy çokluğuyla alındığını ve mahkeme başkanının karara karşı oy kullandığını belirtti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2021 tarihinde şüpheli Fatih Tezcan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "FETÖ'cü hakimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı 'Ben senin karşında ayağa kalkamam! Sen FETÖ'cüsün' diyen şahsıma, 'Sen kimsin ki hakimleri araştırıyorsun' demenin iki manası olabilir: 1.Mesleğimi unutmak. 2. Tezgahları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?" ve "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Bu paylaşımlar nedeniyle Tezcan hakkında 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, şüphelinin olabileceği adreslerde arama yapıldığı ancak, tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, bu nedenle hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli Fatih Tezcan'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla, kime yönelik olduğu anlaşılacak şekilde terörle mücadelede görev almış görevlilerin, hüviyetlerini açıklayıp yayınlayarak hedef gösterme suçunu işlediği belirtildi. Şüpheli Tezcan'ın 'Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Sağanak yağış uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Terör örgütünün kadın yapılanmasına operasyon
Terör örgütünün kadın yapılanmasına operasyon
Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen...
Kılıçdaroğlu'ndan kış saati mesajı: Hemen...
Silah kaçakçıları polise ateş açtı!
Silah kaçakçıları polise ateş açtı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.