Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılığının ardından bu bölgeye yapılması beklenen takviyeler uzun süre yer alırken Fatih Terim orta saha çözümünü içeriden buldu! Sivasspor'dan transfer edilen Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı'yı bu bölgede deneyen Terim iki futbolcudan da önemli katkı aldı.

SAVUNMA ÖNÜNDE KENDİNİ BULDU

Kariyerinin önemli bölümünde forvet arkasında görev alan ve geçen sezon forma şansı bulduğunda beklentileri karşılayamayan Taylan Antalyalı bu sezon savunmanın önünde oynamaya başladı. Gaziantep FK karşısında sahanın en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu olan Taylan dikine paslarıyla da galibiyetin kilit oyuncularından olmuştu.

Savunmanın önünde pas dağıtıcı rolünü de üstlenen Taylan, Neftçi Bakü karşısında da geçerli not aldı. Luyindama'nın golünde güzel bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu taraftara da güven verdi.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE FARKLI ROLDE!

Terim'in en ilginç hamlesi ise Emre Kılınç oldu. Gaziantep FK maçına orta üçlüde başlamasıyla herkesi şaşırtan Emre performansıyla büyük bir sürprize imza atmıştı. Kariyerinin hemen hemen tamamında kanatlarda görev yapan genç futbolcu tek topları, topsuz koşuları ve dikine oynamasıyla bu bölgede fark yaratmıştı. 2018-19 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan Türk orta saha oyuncusu olan 26 yaşındaki yıldız geçen sezon kariyer sezonunu yaşamıştı.

26 maçta 8 gol 5 asistle Sivasspor'un en önemli iki oyuncusundan biri olan Emre Kılınç, Neftçi karşısında da merkez orta sahaya geçince performansını yukarıya çekti. Gaziantep maçında 1 gol atarak yeni takımına golle 'Merhaba' diyen Emre, Avrupa Ligi'nde de rakip savunmanın hatasını değerlendirerek Diagne'nin golünün hazırlayıcısı oldu.