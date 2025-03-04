Fatih Terim'li Al-Shabab'ta kriz: Futbolcular isyan etti
Fatih Terim'in yönettiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta maaş krizi yaşanıyor. 3 aydır maaş alamayan futbolcuların yönetime tepki koyduğu belirtildi.
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Fatih Terim'in yönettiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ta maaş krizi yaşanıyor. 3 aydır maaş alamayan futbolcuların yönetime tepki koyduğu belirtildi.
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Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Shabab'ta futbolcular isyan bayrağını açtı.
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3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.
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Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.
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YÖNETİMDE İSTİFALAR
Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.
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Al-Shabab 23 haftası geride kalan Suudi Arabistan Pro Lig'de 39 puanla 6. sırada yer alıyor.
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