Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Terim, "Marcao ayrılacak mı" sorusuna şöyle cevap verdi.

"Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray'a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım."

"HAKEMİ TEBRİK EDERİM"

Terim'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti.

TAKIMIN PERFORMANSI

Keşke hepsinden tek tek bahsedebilsem ama zaman yetmez. Bütün oyuncularıma özverileri için teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Taraftarlarımız, Galatasaray'ı özledi. Bu güzel oyunu da özledi. Oram buram ağrıyor diye bir gün bile bahane bulmayan bir takım oyuncusu Marcao. Başkanımız ve yönetimimiz öyle uygun görürse öyle davranılır. Yenisini buluruz, başkasını buluruz, var. Alıştık, geldiğimizden beri cezadayız zaten.

İlk 35-40 dakika gayet iyiydik, son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Rakibin 4-4-2'ye dönmesiyle bocalama oldu. Oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettik, işler o noktada iyiye gitmeye başladı."