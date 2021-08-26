Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Taraftar bizim en önemli unsurumuz, olmazsa olmazlarımızdan. Onlarla çok daha önemli işler yapıyoruz. Tadı onlarla çıkıyor açıkçası. Daha birazının buraya gelmesine rağmen oyuncularımızdaki etkisi çok açık."

"2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık. Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz. Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik."

"Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak."

"Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz. Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir."

"Barış Alper Yılmaz'ın daha alacağı çok yol var. Mutluyum açıkçası. Kerem biraz daha az top kaybedecek artık, o da çok yoruldu, çok emek verdi. Biz zorlanalım, kim çıkacak kim girecek diye biz zorlanalım. Aferin gençlere"

"Bir oyuncu 10 numarayı aldığı anda çok beklenti oluyor, Belhanda'da olduğu gibi. Belhanda gelen tepkileri kaldırabilir ama bu genç çocuklar farklı. 10 numara konusunda içeride birine vermek konusunda sürpriz yapabiliriz dedik."

"Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz."

"Diagne, bizimle beraber yaşamış bir oyuncumuz. Geçen sene kiraya gitti, bu sene bizde. Futbol artık öyle bir durumda ki, bugün beraber olduğunuzda yarın ayrı olabilirsiniz, yarın ayrı olduğunuzda bugün beraber olabilirsiniz."

"Mesela bu oyuncu grubunu, gitse de kalsa da hep yarışmacı olarak tutabilmek. Hep kalacakmış gibi de oynayacaklar. Futbolcuya yarın önemli bir teklif geliyor, ben ayrılmak istiyorum diyor. Şu anda Diagne'den memnunuz, o da burada olmaktan memnun. Hem Mostafa hem Diagne bizim önemle üstünde durduğumuz iki oyuncumuz."

"Mostafa çok iyi bir giriş yaptı ama sonra durağan bir geçiş... Mostafa bizim kıymetlimiz ama forvetlerin en büyük derdi daima goldür. Bizim yapamayacağımız tedaviyi, atacağı bir gol yapar. İyi bir Mostafa'yı göreceğimizi umuyorum, ocak ayında karar vereceğiz."