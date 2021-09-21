Galatasaray, Bafetimbi Gomis sonrası kadrosuna kattığı forvetlerden verim alamamaya devam ediyor. Bu sezon hücum hattında yola M'Baye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu ile devam eden sarı kırmızılılar, forvet hattında hala istikrarı sağlayamadı. Teknik direktör Fatih Terim Diagne ve Mostafa Mohamed'in performansından memnun değil. Tecrübeli teknik adamın ocak ayında transferdeki önceliği forvet olacak. Terim bu konuda scout ekibine talimat verdi. Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde en az 1 forvet alacak. Avrupa'da yola devam edilmesi halinde bu sayının 2 olma ihtimali de var.

MOHAMED İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Kiralık sözleşmesindeki opsiyon 31 Aralık'ta sona erecek olan Mostafa Mohamed konusunda da henüz karar verilmedi. Bu sezon resmi maçlarda golü bulunmayan Mısırlı forvet ile devre arasında yolların ayrılması gündemde. Galatasaray yönetimi Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu şimdilik kullanmayı düşünmüyor. Mohamed'in yıl sonuna kadar göstereceği performans Galatasaray'daki geleceğini belirleyecek.