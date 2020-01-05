Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer ve Arda Turan'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Arda'nın Atletico Madrid'e giderken para kazandırdığına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı "Bir oyuncu Galatasaray altyapısından yetişmişse ve giderken para da kazandırmışsa, bu cümleyi kullanmaktan itina ediyorum. Başkanımız öyle söylemiş ama ben hizmet etmiş bir oyuncu için bu cümleyi kurmam. Ben olsaydım başkanın, Arda Turan sözlerini kullanmazdım" ifadelerini kullandı.

"BEN NE ALIN NE DE ALMAYIN DEDİM"

Terim ayrıca "Arda, bir defa bile, mukavele ya da imza için talepte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın, ne de almayın dedim. Zaman her şeyin ilacıdır, bu tespiti de yapmak lazım." dedi.