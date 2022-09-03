Spor salonunda cinayet

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu 2 kişi, bir spor salonunda egzersiz yapan yabancı uyruklu bir diğer kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybederken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Devriye gezen mahalle bekçileri duydukları silah sesleri sonrası kaçan 2 zanlıyı takip sonucu kıskıvrak yakaladı.
Olay Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Sokak'ta ki bir spor salonuna egzersiz yapmak için gelen Jeyhun Alakbarov'a henüz bilinmeyen bir nedenle 2 kişi gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Alakbarov kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de silahlı saldırıya uğrayan Alakbarov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
MAHALLE BEKÇİLERİ KAÇAN ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI
Bu sırada devriye gezen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi görünce 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler uyarılara aldırış etmeden kaçmaya devam etti.
Bir süre şüphelileri takibe alan mahalle bekçileri kaçan 2 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bekçilerin yaptığı incelemede, Rusya uyruklu L. G. ve Azerbaycan uyruklu Z.A. olduğu belirlenen şüphelilerin üzerinde 2 adet silah olduğu tespit edildi. Bekçiler gözaltına aldıkları şüphelileri sorgulamak üzere Şehremini Polis Merkezine götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı spor salonunda detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Alakbarov'un cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!