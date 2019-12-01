DHA

Olay Fatih, Hırka-İ Şerif Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkistan Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Saldırı sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yaya olarak kaçtı.

Mahalle sakinleri kanlar içinde yerde yatan yaralıları görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerindeki yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından sivil araçlarla en yakın hastanelere kaldırdı. DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MERMİ PARK HALİNDEKİ ARACA İSABET ETTİ

Saldırının olduğu sokağa gelen polis ekipleri her iki tarafa da şerit çekerek önlem aldı. Sokaktaki mahalle sakinlerinin de bilgisine başvuran polis ekipleri çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı. Saldırı sırasında silahtan çıkan mermi park halinde duran bir aracın arka kısmına isabet etti.

Aracın sahibine ulaşan polis ekipleri merminin isabet ettiği yerde inceleme yaptı. Araçta inceleme yapan polis ekipleri mermi çekirdeğini aracın içinde bularak delil torbasına koydu. Polis ekipleri olay yerindeki inceleme çalışmasının ardından yaralıların kaldırıldığı hastaneye gitti. Saldırıyı düzenleyen kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.