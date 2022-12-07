Fatih'te 'pitbull'lu saldırıya uğrayan polis ateş etti: 1 ölü

AA

Fatih'te polis memurunun, tartışma sırasında pitbull cinsi köpeklerle kendisine saldıran gruba ateş açması sonucu vurulan şüpheli, hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 18.50 sıralarında görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıktı.

POLİS ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI, SALDIRGANLARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ Fotoğraf: DHA Tartışma sonrasında bu kişilerin köpeklerle birlikte saldırması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan K.A. saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla ateş açtı. AA'nın haberine göre; Vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru K.A ile olaya karışan C.K. ve B.A.P. gözaltına alındı. Pitbull cinsi köpekler muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

POLİS EKİPLERİ VE ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI ARASINDA ARBEDE YAŞANDI Fotoğraf: DHA Öte yandan, P.G’nin hayatını kaybettiği hastanede çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. P.G’nin yakınları ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin hastane ve çevresindeki bekleyişi sürüyor. *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.