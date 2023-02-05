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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki motosikletliye kalkan oldular

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde gitmekte zorlanan motosikletliye sürücüler kalkan oldu

Giriş: 05.02.2023 - 20:31 | Güncelleme: ABONE OL
FSM Köprüsü’nde muazzam görüntü! Fırtınada motosikletliye kalkan oldular ve... - En son haberler
DHA

İstanbul'da etkili olan rüzgar nedeniyle motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına tanker şoförü yetişti. Şoförün tankerle motosiklete kalkan olduğu anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbullular akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen kar yağışını beklerken, rüzgar da şiddetini artırmaya başladı. Rüzgarın hızının ilerleyen saatlerde 80-100 kilometre hıza ulaşacağı öngörülürken, İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği belirtildi. Yasak başlamadan önce trafiğe çıkan motosikletli sürücüler özellikle köprülerden geçişlerde zor anlar yaşadı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçmeye çalışırken, kuvvetli rüzgarın etkisiyle zorlanan motosiklet sürücüsünün imdadına tanker şoförü yetişti. Motosikletin şiddetli rüzgarda devrilmemesi için aracını kalkan gibi kullanan tanker şoförü, köprü çıkışına kadar bu şekilde eşlik etti.

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