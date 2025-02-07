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        Haberler Gündem Medya Fatih Portakal: Emekli oluyorum

        Fatih Portakal: Emekli oluyorum

        Gazeteci Fatih Portakal, "Pazartesi YouTube'u, haziran ayında Sözcü'yü bırakıp emekli oluyorum" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:19
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        Fatih Portakal: Emekli oluyorum
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        Sözcü TV’nin Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini açıkladı. 57 yaşına geldiğini söyleyen Portakal, “Bu yaştan sonra tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum” dedi.

        Fatih Portakal, YouTube kanalından yaptığı canlı yayında ekranlara veda edeceğini duyurdu. 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren YouTube yayınlarına son vereceğini açıklayan Portakal, haziran ayından sonra da tamamen emekli olacağını ve Sözcü TV’yi de bırakacağını söyledi. Portakal, emeklilik hayatına İzmir’de devam edeceğini de söyledi.

        Portakal, Sözcü TV’de sunduğu ana haber bülteninde, gazeteci Barış Pehlivan'ı eleştirerek, "Savcılık karşısına çıkmalarının sebebi şu; 'Birisiyle konuşmayı izinsiz şekilde kayda almak, yayınlamak ve hedef göstermek.' TCK'da suç unsuru ve bunu her gazeteci de bilir. Barış'ın bilmemesi mümkün değil. Serhan'ın, Seda'nın bilmemesi mümkün değil ki. Off the record diye bir kavram var. Basın meslek kurallarında bu var. Siz de yayınlamazsınız birkaç cümle söylersiniz. Ben de izledim bunu. İzlediğimde şaşırdım. Halk TV bunu nasıl yayınladı dedim. Bunu eleştirdim. Gözaltına alınma şeklini kesinlikle tasvip etmiyorum. Çağırırsın ifadeye, illa polisle gelip kanala almak zorunda değilsin."

        FOX TV'den ayrılıp YouTube'da videolar çekmeye başlayan Portakal, uzun bir sürenin ardından Sözcü TV ile tekrar ekranlara dönüş yapmıştı.

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        #fatih portakal
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