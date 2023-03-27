Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük, deprem bölgesini formasına işledi

VavaCars Fatih Karagümrük, 2023-2024 sezonunda iç sahada giyeceği formada depremden etkilenen bölgenin haritasına yer verdi

Giriş: 27.03.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük, deprem bölgesini formasına işledi
AA

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Birlik Forma” olarak nitelendirilen forma, Fatih Karagümrük tarafından önümüzdeki sezonun iç saha maçlarında giyilecek. Formada, depremden etkilenen 11 ilin bulunduğu harita yer alıyor.

Kulüp, bu formanın satışından elde edilecek karın, depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için bağışlayacak. Bugün itibariyle ön satışların yapıldığı “Birlik Forma”, wulfzsport.com adresinden satın alınabilecek.

Fatih Karagümrük, satışa çıkacak olan yeni forması için şu açıklamayı yaptı:

“Bu forma, sadece Karagümrük’ün değil hepimizin birlik forması. Ülkemiz ve milletimiz adına güzel günlerin geldiği bir sezon olması dileğiyle.”

TANITIM FİLMİ ÇEKİLDİ

2023-2024 sezonunda hem kadın hem de erkek futbol takımının giyeceği formanın tanıtım filmi de çekildi.

Forma tanıtımında kadın futbol takımından Nazlı Örnek, Melike Öztürk, Natalia Mashina ve Madinatou Rouamba yer alırken, erkek futbol takımı oyuncularından Mbaye Diagne, Adem Ljajic ve Sofianne Feghouli, yeni formayla poz veren isimler oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Bakan Özer'den yaz tatili açıklaması
Bakan Özer'den yaz tatili açıklaması
İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz
İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itiraz
H harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri
H harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.