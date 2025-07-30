Fatih Karagümrük, Berkay Özcan'ı kiraladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Rams Başakşehir'den Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Giriş: 30.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:23
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı ekipte forma giyecek Berkay Özcan'ın ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmıştı.
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