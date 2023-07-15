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        Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'e emanet

        Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun yardımcısı Alparslan Erdem'i getirdiklerini açıkladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:59
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        Fatih Karagümrük'te Alparslan Erdem dönemi
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        Fatih Karagümrük yeni sezonda Alparslan Erdem'e emanet. İstanbul ekibinin transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo’nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık. Alparslan hocamız ile bu sezonki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor ve ona başarılar diliyoruz" denildi.

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