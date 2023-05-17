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Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Adana Demirspor, beş golün çıktığı müthiş düelloyu 3-2 kazandı. Mavi-lacivertli ekibe üç puanı getiren golleri Cherif Ndiaye, Henry Onyekuru ve Ibrahim Dresevic (k.k.) kaydetti.

Giriş: 17.05.2023 - 22:17 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: 2-3 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele nefesleri keserken, karşılaşmayı 3-2'lik skorla Adana Demirspor kazandı.

Mavi-lacivertli ekibe üç puanı getiren golleri 51'de Cherif Ndiaye, 76'da Henry Onyekuru ve 84'te Ibrahim Dresevic (k.k.) kaydetti.

Karagümrük'ün golleri ise 44'te Ertaç Özbir (k.k.) ve 80'de Mbaye Diagne'den geldi.

Üst üste 6. galibiyetini alan Montella'nın öğrencileri puanını 63'e çıkarıp 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 9. sıradaki Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, penaltı noktasına hareketlenen Cherif Ndiaye'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Shukurov'un hatalı geri pasında araya giren Cherif Ndiaye ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Batuhan Şen'e çarpan top, hızını keserek kaleye yönelirken, Dresevic son anda meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

13. dakikada Adana Demirspor bir pozisyon daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahasına kat ederek çaprazdan çok sert vurdu, direğe çarpan top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Ozdoev, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına hareketlenip, soldan atağa kalkan Borini'ye pasını aktardı. İtalyan futbolcu ceza sahasına girip kaleci Ertaç'tan sıyrılmak istedi. Ertaç son anda ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi önledi.

44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lobjanidze'nin pasında sol kanatta topla buluşan Fabio Borini'nin ortası direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda Ertaç Özbir'in elinden kaçırdığı meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

51. dakikada Adana Demirspor mücadelede beraberliği yakaladı. Belhanda'nın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, Levent Mercan'dan sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine girip, kale sahasına ortaladı. Savunmadan önce topa ayak koyan Cherif Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Borini, savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze'ye pasını aktardı. Gürcü futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Ertaç uzanarak gole izin vermedi.

76. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sol çaprazındaki Belhanda'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun pasında kale sahasına hareketlenen Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Colley, arka direğe hareketlenen Diagne'ye yerden ortaladı. Golcü futbolcu sol ayağıyla üzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 2-2.

84. dakikada Adana Demirspor bir kez daha önce geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği sert ortada, Dresevic ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 2-3.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün Kamacı

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Dk. 72 Nicholas), Ozdoev, Lobjanidze (Dk. 71 Colley), Feghouli (Dk. 81 Ljajic), Borini (Dk. 84 Kerim Frei), Diagne

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 78 İsmail Çokçalış), Morel, Semih Güler, Rodrigues, Yusuf Sarı (Dk. 90 Furkan Soyalp), Gökhan İnler (Dk. 69 Emre Akbaba), Badou Ndiaye, Akintola (Dk. 70 Onyekuru), Belhanda (Dk. 90 Gulbrandsen), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 44 Borini, Dk. 80 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 51 Cherif Ndiaye, Dk. 76 Onyekuru, Dk. 84 Dresevic (Kendi kalesine) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Gökhan İnler, Dk. 61 Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Dk. 21 Shukurov, Dk. 34 Rayyan Baniya, Dk. 65 Dresevic, Dk. 90+4 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

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