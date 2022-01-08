Usta sanatçı Fatih Erkoç'un caz orkestrasıyla verdiği konser 13 Ocak Perşembe saat 20.30'da İş Sanat Youtube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç, 6 Ocak Perşembe akşamı, Maximum Uniq Hall’da sahne aldı. Trombon, gitar, piyano, saz, ud gibi pek çok enstrümanı çalan, klasik müzik kökenli caz müzisyeni Fatih Erkoç’a sahnede orkestra şefi Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband eşlik etti.

Konserde Isn’t She Lovely, The Lady is a Tramp, Fly Me To The Moon, What a Wonderful World gibi caz müziğin klasikleşmiş parçalarını seslendiren Erkoç ve orkestra seyirciden büyük beğeni topladı.

Tamamı seyircili kaydedilen konser 13 Ocak Perşembe saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında da yayınlanacak. Konser, ilk gösterimin yapıldığı tarihten itibaren sezon boyunca ücretsiz erişime açık olacak.