'İstanbul Arabesque Project'e katıldı

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Yaklaşık 13 senedir tarzından ve tavrından ödün vermeden yoluna devam eden 'İstanbul Arabesque Project', Fatih Ahıskalı ile bir araya geldi.

Nisan sonuna kadar yoğun provalar ile çalışmalarını tamamlayacak olan 'İstanbul Arabesque Project' üyeleri, provalar sonrasında yeni albüm kayıtlarına gireceklerini belirtti.