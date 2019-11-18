Güney Afrika’da bir adam sevgilisine fast food restoranında evlilik teklifinde bulundu. Kadın teklife 'evet' yanıtını verdikten sonra mutluluktan ağladı. Ancak internette paylaşılan görüntülerde, evlilik teklifinin bir gazeteci tarafından alay konusu olması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Anele isimli Twitter kullanıcısı attığı mesajda "Güney Afrikalı adam o kadar fakir ki fast food restoranında evlenme teklifi ediyor. Kesinlikle klas bir hareket değil" dedi. Gazetecinin attığı bu tweet'e yüzlerce tepki geldi. Yorumların ardından paylaşımını silen Anele, hesabını da kilitledi.

Bunun üzerine fast food zinciri, videoya yanıt vererek çiftin bulunmasına olanak sağladı. Büyük markalar da çifte yardım edebilmek için sıraya girdi.

Puma, Huawei, McDonald’s, Uber ve Audi gibi dünyaca ünlü markalar çifte yardım teklifinde bulundu. Puma çifte 680 dolarlık hediye çeki verdi. Huawei ise evlilik hazırlığındaki çifte iki adet telefon hediye etti. Ayrıca çiftin kredi borcu olan banka, 20 bin dolarlık borcunu sildi.