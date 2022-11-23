Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022 Fas - Hırvatistan: 0-0 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası

Fas - Hırvatistan: 0-0 (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya gelirken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Giriş: 23.11.2022 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
Fas - Hırvatistan: 0-0 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile Hırvatistan F Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Dengeli geçen mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Fas'ta Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss 90 dakika sahada kalırken, başarılı futboluyla göz doldurdu.

Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu 17. dakikada Hırvatistan yakaladı. Perisic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Sosa'nın soldan ön direğe yerden kestiği ortada Vlasic'in vuruşunda, rakibinin açısını iyi kapatan kaleci Bounou golü önledi.

52. dakikada sol kanattan Hırvatistan'ın kullandığı kornerde kaleci Bounou'nun çıkardığı topu altıpasın içinde önünde bulan Lovren, kayarak şutunu çekti. Kale çizgisi önünde bulunan Amrabat, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

65. dakikada serbest vuruş organizasyonunda Hakimi'nin uzak mesafeden yaptığı sert şutta, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi.

Kalan bölümde iki takımın da skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Tribünlerin büyük çoğunluğunu Faslı taraftarlar oluşturdu.

Karşılaşmayı 59 bin 407 taraftar izledi.

MODRIC TARİHE GEÇTİ

Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldı.

Fas karşısında kaptan olarak sahaya çıkan Modric, 37 yaş 75 gün ile bu unvanı ele geçirdi.

Modric, Fransa 1998'te 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'i geride bırakmayı başardı.

Stat: Al Bayt

Hakemler: Fernando Andres Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Yamil Bonfa (Arjantin)

Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui (Dk. 60 Attiat-Allah), Ounahi (Dk. 82 Sabiri), Amrabat, Ziyech, Amallah, Boufal (Dk. 65 Ezzalzouli), Nesyri (Dk. 81 Hamdalah)

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic (Dk. 79 Majer), Vlasic (Dk. 46 Pasalic), Perisic (Dk. 90 Orsic), Kramaric (Dk. 71 Livaja)

Sarı kart: Dk. 78 Amrabat (Fas)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İşte CSO Ada Ankara'da aralık ayı!
İşte CSO Ada Ankara'da aralık ayı!
Kadının gücü var!
Kadının gücü var!
Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?
Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?
5 yaş altında ölümcül risk!
5 yaş altında ölümcül risk!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.