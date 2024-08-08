Fas: 6 - Mısır: 0 | MAÇ SONUCU
Fas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları futbol erkekler kategorisindeki üçüncülük maçında Mısır'ı 6-0 yenerek bronz madalya aldı.
Giriş: 08.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:39
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda futbol erkekler kategorisinde bronz madalya Fas'ın oldu.
Nantes kentindeki Beaujoire Stadı'nda Mısır ile oynadığı üçüncülük maçını 6-0 kazanan Fas, bronz madalyaya ulaştı.
Bu kategoride Fransa ile İspanya yarın finalde karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ