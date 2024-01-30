Farklı bir lezzet arayanlara nefis öneri! Domates dolması tarifi!
Geleneksel dolma tariflerine farklı bir tat katmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyoruz: Domates dolması! Bu tarif, lezzetli domateslerin içini doldurarak sofranıza hem görsel bir şölen hem de enfes bir lezzet sunacak.
Evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanan domates dolması, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanların favorisi olmaya aday. İster ana yemek olarak sunun, ister yanında yoğurtla servis edin, domates dolması sofranıza şıklık ve lezzet katacak.
DOMATES DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?
Malzemeler:
DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR?
Büyük boy domateslerin sap kısımlarını ve kapaklarını kesin. Dolma içini hazırlamak için; Soğanları ince ince kıyın. Kıymayı, yıkanıp süzülmüş pirinci, tereyağının yarısını, kıyılmış yeşillikleri ve baharatı karıştırın. Kalan 1 yemek kaşığı tereyağını eritip dolma içini 5 dakika boyunca sürekli karıştırarak kavurun. Domateslerin içlerini boşaltın, tuz ile hafifçe ovun ve ters çevirerek fazla suyunun süzülmesini sağlayın.
Domateslerin içini hazırladığınız dolma içi ile doldurun. Dolmaların üzerini kapakla kapatın. Tencereye domatesleri dizin. Dolmaların yarısına gelecek kadar et suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Yarım saat pişirdikten sonra fırına aktarın. 200 dereceye ayarlı fırında, üzeri açık olarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurtla birlikte sıcak servis yapın