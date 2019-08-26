2019 - 2020 Süper Lig maçları başladı ama henüz transfer heyecanı bitmedi. Transfer döneminin başından beri konuşulan isim Radamel Falcao. Tüm transfer dönemine damga vuran Radamel Falcao için sarı kırmızılı kulüp, henüz düğümü çözebilmiş değil. Sadece Galatasaraylıların değil futbolseverlerin gözü kulağı Falcao transferinden gelecek haberde.

HT STÜDYO SORDU VATANDAŞ YANITLADI

Peki adeta yılan hikayesine dönen Galatasaray'ın Radamel Falcao transferi için taraftarlar ne diyor? Falcao gelsin mi? Gelmesin mi? HT Stüdyo sordu, vatandaş cevapladı...

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Radamel Falcao García Zárate ya da kısaca Falcao, 10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'nın Santa Marta kentinde doğdu. Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğludur.

Fransa futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen Falcao, Kolombiya millî futbol takımının en önemli yıldızları arasında yer almaktadır.

Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, ilk profesyonel sözleşmesini de 2005 senesinde River Plate ile imzaladı. River Plate formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Falcao, 2009 yılında Portekiz devi Porto'ya transfer oldu.

Buradaki performansı ve takımıyla elde ettiği başarılar, Falcao'nun İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer olmasını sağladı.

Atletico'da kariyerinin zirvesini yaşayan Falcao, Monaco'ya transfer oldu. Burada aradığını bulamayan yıldız golcü, Manchester United ve Chelsea gibi İngiliz devlerinde kiralık forma giydikten sonra tekrar kulübü Monaco'ya döndü.

FALCAO'NUN BAŞARILARI

Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazandı. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı aldı.

Yaşayan en iyi santraforlardan biri olarak kabul edilen yıldız golcü; 2011-12 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta attığı 17 gol attı. Falcao bu performansıyla, 15 gol atan Jürgen Klinsmann'ın rekorunu kırdı ve Avrupa kupalarında bir sezonda en çok gol atan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Porto ve Monaco ile lig şampiyonlukları yaşayan, Atletico Madrid ile de Kral Kupası'nı kaldıran Falcao, 2 sezon art arda 2 farklı kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ilk futbolcudur.