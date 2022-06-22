'Falan Filan' yayında

HABERTURK.COM

2017 yılında Çağrı Güneş (vokal/klavye), Yasin (elektro gitar) ve Ahmet Umut Divitci (bas) tarafından Muğla'da kurulan ve "Bıraksam Kendimi", "Sensizliğin Resmi" gibi şarkılarıyla beğeni toplayan "Çıkamadık İşin İçinden" grubu, üretmeye devam ediyor.

Sözü ve müziği Çağrı Güneş imzalı alternatif pop türündeki şarkının düzenlemesi ise "Çıkamadık İşin İçinden" grubuna ait. Klavye ve vokal tarafında Çağrı Güneş yer alırken kendisine basgitarda Ahmet Umut Divitci, davulda Mete İleri ve gitarda Atakan Kırdil eşlik ediyor.

"Falan Filan", tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.