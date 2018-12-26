Falafel, Ortadoğu dünyasının en sevilen yemeklerinin başında geliyor. Lübnan, Mısır, Filistin, İsrail gibi ülkelerde oldukça yaygın olan falafel, en çok tüketilen ara sıcaklar arasında yer alıyor. Peki, Falafel nedir? Falafel nasıl yapılır? İşte, detayları...

FALAFEL NEDİR?

Felafel (Arapça: فلافل; İbranice: פלאפל) ya da Tamiya, humus ve künefe gibi artık tüm Ortadoğu’ya mal olmuş İsrail ve Filistin kaynaklı bir yemektir. Nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.

FLAAFEL NASIL YAPILIR? FALAFEL TARİFİ

Malzemeler;

▶ 1 su bardağı

nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

▶ 1/2 su bardağı galeta unu

▶ 2 yemek kaşığı tahin

▶ 1 adet orta boy kuru soğan

▶ 2 adet yeşil soğan

▶ 1/2 demet maydanoz

▶ 1/2 demet reyhan

▶ 1/4 demet kişniş

▶ 2 adet jalapeno biberi

▶ 2 yemek kaşığı susam

▶ 1/2 çay kaşığı kimyon

▶ 1/2 çay kaşığı zerdeçal

▶ 1/2 çay kaşığı köri

▶ 1 çay kaşığı tuz

▶ 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber