Faizsiz evlilik kredisi kapsamı genişletildi! Faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18-25 yaş arası evleneceklere verilen kredi desteğinin 250 bin liraya çıkacağını duyurdu. Evlenmeyi düşünen çiftler faizsiz evlilik kredisi başvuru detaylarını araştırıyor. Evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' aracılığıyla alınıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla yapılıyor. İşte, faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi başvuruları hakkında detaylar
- 1
Evlilik kredisi projesinde verilen kredi tutarı artırıldı. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından duyurdu. Evlilik kredisi, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalardan biri. Daha önce 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği veriliyordu. Artık destek artırıldı. Peki, Faizsiz 250 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?
- 2
EVLİLİK KREDİSİ MİKTARI NE KADAR OLDU?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Aile ve Gençlik Fonumuz vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2016 yılı ocak ayı itibariyle çiftlerden hr ikisinin de 18-25 yaş aralığında olması halinde Kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.
Evlilik kredisi ödemelerine de değinen Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında, "48 ay içirişinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.
- 3
BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' aracılığıyla alınıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla yapılıyor.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
- 4
EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI VAR MI?
Evlilik kredisi başvurusunda yaş şartı yer alıyor. Buna göre başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak koşulu aranacak. (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),