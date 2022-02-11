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Haberler Gündem Fait Accompli ne demek, ne anlama gelir? Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Fait Accompli ne anlama gelir? Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Gün içerisinde birçok yabancı kelimenin ne anlama geldiğini merak ederiz. Fait Accompli anlamı da en çok araştırılanlardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada, Fait Accompli nedir, ne demek sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşte, Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı

11.02.2022 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Fait Accompli ne demek, ne anlama gelir? Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Yabancı dildeki birçok kelimenin Türkçe anlamı merak edilir. Gün içinde duyduğumuz, okuduğumuz ya da gördüğümüz yabancı kelimelerin anlamlarını araştırırız. Fait Accompli kelimesi de en çok araştırılan ve Türkçe anlamı merak edilen kelimelerden birisi olarak öne çıkmaktadır.

Fait Accompli Ne Demek, Türkçe Anlamı Nedir?

Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı şu şekildedir:

  • olupbitti
  • olmuş bitmiş iş
  • oldubitti

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