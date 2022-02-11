Fait Accompli ne demek, ne anlama gelir? Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Yabancı dildeki birçok kelimenin Türkçe anlamı merak edilir. Gün içinde duyduğumuz, okuduğumuz ya da gördüğümüz yabancı kelimelerin anlamlarını araştırırız. Fait Accompli kelimesi de en çok araştırılan ve Türkçe anlamı merak edilen kelimelerden birisi olarak öne çıkmaktadır.

Fait Accompli Ne Demek, Türkçe Anlamı Nedir?

Fait Accompli kelimesinin Türkçe anlamı şu şekildedir:

olupbitti

olmuş bitmiş iş

oldubitti